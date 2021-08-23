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Futbol
Haber Giriş: 23.08.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları ne zaman?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları ne zaman?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu rövanş karşılaşmaları, yarın ve 25 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçlar şöyle:

Yarın:
PSV Eindhoven (Hollanda) - Benfica (Portekiz)
Ludogorets (Bulgaristan) - Malmö (İsveç)
Ferencvaros (Macaristan) - Young Boys (İsviçre)

25 Ağustos Çarşamba:
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Monaco (Fransa)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova)
Brondby (Danimarka) - Salzburg (Avusturya)

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