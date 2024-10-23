UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev maç: Barcelona - Bayern Münih! Son 9 müsabakada dikkat çeken ‘gol’ detayı…

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İlandır.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında La Liga lideri Barcelona, Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'i konuk edecek. 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan dev müsabaka, TSİ 22.00'de oynanacak. Camp Nou'daki maçı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Slavko Vincic yönetecek.

Her iki takım da bu sezon ilk kez yeni formatıyla düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları iki maçta bir galibiyet ve bir beraberlik alarak 3'er puan toplayabildi.

BARCELONA'DAN 2 MAÇTA 6 GOL, 3 PUAN

Ev sahibi Barcelona, bu sezon Devler Ligi'ne Monaco karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyle başladı. La Liga devi, ikinci müsabakada ise İsviçre ekibi Young Boys'u 5-0'la geçti.

BAYERN BÜYÜK BAŞLADI AMA...

Bayern Münih ise 9-2'lik tarihi bir galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına sansasyonel bir giriş yapmıştı. Ancak Alman devi, Düşler Sahnesi'ndeki ilk yenilgisini Aston Villa karşısında 1-0'lık skorla almıştı.

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MUHTEMEL 11'LER

BARCELONA: Inaki Pena, Jules Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Casado, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Ansu Fati, Robert Lewandowski.

BAYERN MÜNİH: Manuel Neuer, Raphael Guerreiro, Dayot Upamecano, Kim Min-Jae, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Pavlovic, Olise, Thomas Müller, Serge Gnabry, Harry Kane.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Barcelona ile Bayern Münih arasında oynanan son 6 maçı Bayern Münih 1,5 gol üstü gol atarak kazanmayı başardı.

- Bayern Münih, Barcelona’da 4 maçtır gol yemiyor.

- Barcelona ile Bayern Münih arasında oynanan son 9 Şampiyonlar Ligi maçının 8’i 2,5 gol üstü skorla bitti.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Şampiyon Oran seçeneğiyle Misli'nin İddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği seçimler "%13'le Barcelona kazanır" ve "%5'le Bayern Münih" kazanır oldu.

Misli'de Şampiyon Oran'la dev maçta Barcelona kazanıra 2.27, beraberliğe 3.44, Bayern Münih kazanıra ise 2.29 oran verildi.

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