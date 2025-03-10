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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Şampiyonlar Ligi#Çeyrek Final#Barcelona
UEFA Şampiyonlar Liginde çeyrek finalistler belli oluyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 15:09

Avrupa futbolunun 1 numaralı kupası Şampiyonlar Ligi'nde, son 16 turu rövanş maçları oynanacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları 11 Mart Salı akşamı başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda Salı akşamı ve 12 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

"Devler Ligi"nde son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

11 Mart Salı:

20.45 Barcelona (İspanya)-Benfica (Portekiz) (1-0)

23.00 Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-0)

23.00 Inter (İtalya)-Feyenoord (Hollanda) (2-0)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Bayern Münih (Almanya) (0-3)

12 Mart Çarşamba:

20.45 Lille (Fransa)-Borussia Dortmund (Almanya) (1-1)

23.00 Aston Villa (İngiltere)-Club Brugge (Belçika) (3-1)

23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Real Madrid (İspanya) (1-2)

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23.00 Arsenal (İngiltere)-PSV (Hollanda) (7-1)

 

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#UEFA Şampiyonlar Ligi#Çeyrek Final#Barcelona

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