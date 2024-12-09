×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı başlıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#UEFA Şampiyonlar Ligi#Sporanasayfa
UEFA Şampiyonlar Liginde 6. hafta heyecanı başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 10:16

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası yarın itibarıyla başlıyor.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı, yarın ve 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları, yarın ve 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te Girona - Liverpool ile Dinamo Zagreb - Celtic karşılaşmaları yapılacak. Devler Ligi'nde 6. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.

Gözden KaçmasınNihat Kahveci, Barış Alper Yılmazın pozisyonuna çıldırdı: Yemin ediyorum daralıyorum, bu kadar olmazNihat Kahveci, Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonuna çıldırdı: "Yemin ediyorum daralıyorum, bu kadar olmaz"Haberi Görüntüle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

10 Aralık Salı

20.45 Girona - Liverpool
20.45 Dinamo Zagreb - Celtic
23.00 Atalanta - Real Madrid
23.00 Bayer Leverkusen - Inter
23.00 Club Brugge - Sporting CP
23.00 Salzburg - Paris Saint-Germain
23.00 Shakhtar Donetsk - Bayern Münih
23.00 Leipzig - Aston Villa
23.00 Brest - PSV Eindhoven

Haberin Devamı

11 Aralık Çarşamba

20.45 Atletico Madrid - Slovan Bratislava
20.45 Lille - Sturm Graz
23.00 Milan - Kızılyıldız
23.00 Arsenal - Monaco
23.00 Borussia Dortmund - Barcelona
23.00 Feyenoord - Sparta Prag
23.00 Juventus - Manchester City
23.00 Benfica - Bologna
23.00 Stuttgart - Young Boys

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#UEFA Şampiyonlar Ligi#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!