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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5inci hafta maçları tamamlandı! Liverpool ve Napoli...

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#Şampiyonlar Ligi#Liverpool#Napoli
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5inci hafta maçları tamamlandı Liverpool ve Napoli...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 00:06

UEFA Şampiyonlar Liginde 5inci hafta, oynanan 8 mücadele ile sona erdi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 5inci haftası, A, B, C ve D Grubu'nda oynanan 8 mücadele ile sona erdi.

Gecenin önemli maçında C Grubu’nda Katalan devi Barcelona, evinde Alman ekibi Bayern Münih’i ağırladı. Mücadele konuk ekibin 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Grupta 4 puanla 3üncü sırada bulunan Barcelona, Şampiyonlar Ligine veda etti. C Grubu’nda yer alan ve milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’nun 71 dakika forma giydiği maçta Inter, evinde Viktoria Pizen’i 4-0’la geçmeyi başardı. A Grubu’nda ise hakem Halil Umut Melerin yönettiği maçta Rıdvan YIlmaz’ın forma giydiği Rangers ise deplasmanda Napoli’ye 3-0 mağlup oldu.

A Grubunda Napoli ve Liverpool; B Grubunda Club Brugge ve Porto; C Grubu'nda Bayern Münih ve Inter gruplardan çıkmayı garantilerken; D Grubunda ise durum son hafta maçlarına kaldı.

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Gecenin maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

A GRUBU

Ajax - Liverpool: 0-3

Napoli - Rangers: 3-0

B GRUBU

Club Brugge - Porto: 0-4

Atletico Madrid - Bayer Leverkusen: 2-2

C GRUBU

Inter - Viktoria Pizen: 4-0

Barcelona - Bayern Münih: 0-3

D GRUBU

Tottenham - Sporting CP: 1-1

E. Frankfurt - Marsilya: 2-1

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#Şampiyonlar Ligi#Liverpool#Napoli

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