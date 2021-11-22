UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı

Sergen Yalçın oyuncularına seslendi: "Benim için değil Beşiktaş için savaşın"

Sergen Yalçın, 2-0 kaybedilen Alanyaspor karşılaşması sonrası futbolcularına seslendi. Alanya karşısında takımını tanıyamadığını belirten Yalçın “Beşiktaş’ı bizler şampiyon yaptık. Takımı bizler bu seviyeye getirdik. Toparlanın, dik durun. Benim için değil Beşiktaş için savaşın” dedi. Beşiktaş’ın diğer takımlara üstünlüğünün hırsı ve kazanma arzusu olduğunu belirten deneyimli teknik adam “Ne yazık ki Alanya’da bunu sizde göremedim” diye konuştu.