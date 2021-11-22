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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı

#Şampiyonlar Ligi#Beşiktaş Ajax#UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Liginde 5. hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası yarın başlayacak.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 5. hafta karşılaşmaları, yarın ve 24 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Beşiktaş, C Grubu beşinci maçında 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:
20.45 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Bayern Münih (Almanya)
20.45 Villarreal (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
23.00 Barcelona (İspanya) - Benfica (Portekiz)
23.00 Sevilla (İspanya) - Wolfsburg (Almanya)
23.00 Lille (Fransa) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Juventus (İtalya)
23.00 Young Boys (İsviçre) - Atalanta (İtalya)
23.00 Malmö (İsveç) - Zenit (Rusya)

Sergen Yalçın oyuncularına seslendi: "Benim için değil Beşiktaş için savaşın"
Sergen Yalçın, 2-0 kaybedilen Alanyaspor karşılaşması sonrası futbolcularına seslendi. Alanya karşısında takımını tanıyamadığını belirten Yalçın “Beşiktaş’ı bizler şampiyon yaptık. Takımı bizler bu seviyeye getirdik. Toparlanın, dik durun. Benim için değil Beşiktaş için savaşın” dedi. Beşiktaş’ın diğer takımlara üstünlüğünün hırsı ve kazanma arzusu olduğunu belirten deneyimli teknik adam “Ne yazık ki Alanya’da bunu sizde göremedim” diye konuştu.

24 Kasım Çarşamba:
20.45 Beşiktaş - Ajax (Hollanda)
20.45 Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Leipzig (Almanya)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Milan (İtalya)
23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Sheriff (Moldova) - Real Madrid (İspanya)

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#Şampiyonlar Ligi#Beşiktaş Ajax#UEFA Şampiyonlar Ligi

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