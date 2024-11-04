×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'de dördüncü hafta heyecanı başlıyor!

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Şampiyonlar Ligi#Sporanasayfa#Devler Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligide dördüncü hafta heyecanı başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 11:02

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yarın itibarıyla başlıyor.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı, yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları, yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Gözden KaçmasınTrabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası o detaya dikkat çektiler: Kaderi değiştiren bir an var | 65. dakikaya bakın...Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası o detaya dikkat çektiler: Kaderi değiştiren bir an var | 65. dakikaya bakın...Haberi Görüntüle

Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te PSV Eindhoven - Girona ve Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb karşılaşmaları yapılacak.

Devler Ligi'nde 4. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın 
20.45 PSV Eindhoven - Girona
20.45 Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb
23.00 Bologna - Monaco
23.00 Borussia Dortmund - Sturm Graz
23.00 Celtic - Leipzig
23.00 Liverpool - Bayer Leverkusen
23.00 Lille - Juventus
23.00 Real Madrid - Milan
23.00 Sporting CP - Manchester City

6 Kasım Çarşamba
20.45 Club Brugge - Aston Villa
20.45 Shakhtar Donetsk - Young Boys
23.00 Sparta Prag - Brest
23.00 Bayern Münih - Benfica
23.00 Inter - Arsenal
23.00 Feyenoord - Salzburg
23.00 Kızılyıldız - Barcelona
23.00 Paris Saint-Germain - Atletico Madrid
23.00 Stuttgart - Atalanta

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA Şampiyonlar Ligi#Sporanasayfa#Devler Ligi

BAKMADAN GEÇME!