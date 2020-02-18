UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Ligin ilk karşılaşmasında İspanya takımı Atletico Madrid ve İngiltere takımı Liverpool mücadele edecek. Turun ilk mücadeleleri, 25 ve 26 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bugün ve 19 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 25 ve 26 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 10-11 Mart ile 17-18 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
Bugün:
Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)
Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
19 Şubat Çarşamba:
Atalanta (İtalya) - Valencia (İspanya)
Tottenham (İngiltere) - Leipzig (Almanya)
25 Şubat Salı:
Chelsea (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)
Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)
26 Şubat Çarşamba:
Olympique Lyon (Fransa) - Juventus (İtalya)
Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
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