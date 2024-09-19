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UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle: Monaco-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak?

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#UEFA Şampiyonlar Ligi#Monaco#Barcelona
UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle: Monaco-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 14:41

Şampiyonlar Ligi yeni formatıyla heyecan devam ediyor. Monaco ilk karşılaşmasında Barcelona'yı ağırlayacak. İspanya ekibi, La Liga'daki başarılı performansını Devler Ligi mücadelesinde de göstermek istiyor. Monaco ise yeni sezona puanla başlamayı hedefliyor. Futbolseverler, heyecanlı karşılaşmanın şifresiz kanalını araştırıyor. Peki Monaco-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Monaco ve Barcelona bu akşam karşı karşıya geliyor. La Liga'da yeni sezona güzel bir başlangıç yapan Barcelona, bu performansını Avrupa'da da göstermek istiyor. Ev sahibi Monaco ise Katalan ekibi karşısında kazanmak istiyor. İşte Monaco-Barcelona maçı yayın ekranı...

MONACO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ KANALDA MI?

Monaco ve Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Allard Lindhout'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 ekranları üzerinden takip edilebilecek.

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#UEFA Şampiyonlar Ligi#Monaco#Barcelona

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