UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle: Monaco-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak?

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Monaco ve Barcelona bu akşam karşı karşıya geliyor. La Liga'da yeni sezona güzel bir başlangıç yapan Barcelona, bu performansını Avrupa'da da göstermek istiyor. Ev sahibi Monaco ise Katalan ekibi karşısında kazanmak istiyor. İşte Monaco-Barcelona maçı yayın ekranı...

MONACO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ KANALDA MI?

Monaco ve Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Allard Lindhout'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 ekranları üzerinden takip edilebilecek.