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UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle: Juventus-PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Şampiyonlar Ligi#Juventus-#PSV
UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle: Juventus-PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 16:57

Juventus ve PSV, Şampiyonlar Ligi yeni sezonun ilk günü karşı karşıya geliyor. Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, PSV karşısında galibiyeti hedefliyor. Hollanda ekibi ise ligde oynadığı mücadelelerden galibiyetle ayrıldı. Gözler bu akşam oynanacak heyecanlı karşılaşmada. Peki Juventus-PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Şampiyonlar Ligi'nde 70'inci sezon heyecanı başlıyor. Juventus-PSV maçı da ilk gün karşılaşmaları arasında. "Devler Ligi" organizasyonunun lig aşamasında Almanya ve İtalya'dan beşer, İngiltere, İspanya ve Fransa'dan dörder, Portekiz, Hollanda ve Avusturya'dan ikişer; İskoçya, Belçika, Sırbistan, Hırvatistan, Slovakya, Ukrayna, Çekya ve İsviçre'den birer takım lig aşamasında mücadele verecek. İşte Juventus-PSV maçı canlı yayın izleme ekranı!

JUVENTUS - PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Juventus, Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçında PSV Eindhoven’ı ağırlayacak.

Juventus - PSV mücadelesi bu akşam (17 Eylül Salı) günü saat 19:45’te başlayacak. Mücadele Tabii üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

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#UEFA Şampiyonlar Ligi#Juventus-#PSV

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