UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle: Juventus-PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi'nde 70'inci sezon heyecanı başlıyor. Juventus-PSV maçı da ilk gün karşılaşmaları arasında. "Devler Ligi" organizasyonunun lig aşamasında Almanya ve İtalya'dan beşer, İngiltere, İspanya ve Fransa'dan dörder, Portekiz, Hollanda ve Avusturya'dan ikişer; İskoçya, Belçika, Sırbistan, Hırvatistan, Slovakya, Ukrayna, Çekya ve İsviçre'den birer takım lig aşamasında mücadele verecek. İşte Juventus-PSV maçı canlı yayın izleme ekranı!

JUVENTUS - PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Juventus, Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçında PSV Eindhoven’ı ağırlayacak.

Juventus - PSV mücadelesi bu akşam (17 Eylül Salı) günü saat 19:45’te başlayacak. Mücadele Tabii üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.