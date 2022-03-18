UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta?

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Futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi çeyrek ve yarı final kuraları için geri sayım sürüyor. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminde, Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kurası 18 Mart Cuma günü saat 15.30'da çekilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final kura çekimi programı ise 14.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek ve yarı final kura çekimi programı ise TSİ 17.00'de başlayacak.