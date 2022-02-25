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UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacak? Saint Petersburg'dan alındı!

#Şampiyonlar Ligi#Final
UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacak Saint Petersburgdan alındı

Şampiyonlar Ligi finali Saint Petersburg'dan alınıp Paris'e verildi. UEFA, 2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçının, Rusya'nın Saint Petersburg şehri yerine Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacağını açıkladı. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında bilgiler...

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UEFA Şampiyonlar Ligi finali Paris'e alındı. UEFA, 28 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'nın Saint Petersburg kentinden aldı. Final, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'de oynanacak.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve yönetim kurulu üyeleri; Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği harekat ile ilgili olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Çevrim içi ortamda yapılan toplantıda, yaşanan gelişmeler sonrasında 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg kentinde oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin yerinin değiştirilmesi kararı alındı. Final, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'de oynanacak.

 

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#Şampiyonlar Ligi#Final

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