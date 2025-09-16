×
UEFA Şampiyonlar Ligi başladı: Arsenal ile Union Saint-Gilloise deplasmanda galip!

Güncelleme Tarihi:

UEFA Şampiyonlar Ligi başladı: Arsenal ile Union Saint-Gilloise deplasmanda galip
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2025 21:50

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun açılış haftası 19.45 seansında oynanan iki maçla başladı. İngiliz devi Arsenal, Athletic Bilbao'yu İspanya'da, Union Saint-Gilloise ise PSV'yi Hollanda'da devirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig aşaması bugün oynanan maçlarla başladı. Saat 19.45 seansına ise 2 karşılaşma yapıldı.

ARSENAL, SAN MAMES'TE GÜLDÜ

Athletic Bilbao ile Arsenal, San Mames'te kozlarını paylaştı. 

İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlanan maçta ikinci yarıya Trossard ile Martinelli damga vurdu. Londra ekibi, aradığı golü 73. dakikada Gabriel Martinelli ile buldu. Mücadelenin son bölümünde ise Trossard, 87. dakikada Martinelli'nin asistinde sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.

Müsabakaya 65'te dahil olan Brezilyalı futbolcu, 1 gol, 1 asistlik performansla takımına 3 puanı getirdi. 

Şampiyonlar Ligi'nin gelecek haftasında Arsenal, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Ath.Bilbao ise Dortmund deplasmanına gidecek. 

BELÇİKA EKİBİNDEN SÜRPRİZ GALİBİYET

UEFA Şampiyonlar Ligi başladı: Arsenal ile Union Saint-Gilloise deplasmanda galip

19.45 seansının bir diğer karşılaşmasında ise PSV Eindhoven, sahasında Union Saint-Gilloise'yi konuk etti.

Hollanda'da oynanan maçta Belçika ekibi sürprize imza atarak sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Belçika temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 9. dakikada penaltıdan Promise David, 12. dakikada Anouar El Hadji ve 81. dakikada Kevin Mac Allister kaydetti.

PSV'nin ise tek sayısı 90. dakikada Ruben van Bommel'dan geldi.

Temsilcimiz Galatasaray'ın da rakipleri arasında bulunan Belçika ekibi, sarı - kırmzılılar ile 25 Kasım'da İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

 

 

 

