UEFA Şampiyonlar Ligi | Atletico Madrid-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi bu sezon yeni formatıyla düzenleniyor. Organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek. İşte Atletico Madrid-Leipzig maçı canlı yayın bilgisi...

ATLETİCO MADRİD - LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid ve Leipzig karşılaşması bu akşam (19 Eylül) saat 22.00'de başlayacak.

Ivan Kruzliak'ın yöneteceği mücadele tabii Spor üzerinden takip edilebilecek.