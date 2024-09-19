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UEFA Şampiyonlar Ligi | Atletico Madrid-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#UEFA Şampiyonlar Ligi#Atletico Madrid#Leipzig
UEFA Şampiyonlar Ligi | Atletico Madrid-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 17:29

Atletico Madrid-Leipzig maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Atletico Madrid, Almanya ekibi Leipzig'i konuk edecek. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak avantajlı konumda olmak istiyor. Futbolseverler heyecanlı maçın canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki Atletico Madrid-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi bu sezon yeni formatıyla düzenleniyor. Organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek. İşte Atletico Madrid-Leipzig maçı canlı yayın bilgisi...

ATLETİCO MADRİD - LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid ve Leipzig karşılaşması bu akşam (19 Eylül) saat 22.00'de başlayacak.

Ivan Kruzliak'ın yöneteceği mücadele tabii Spor üzerinden takip edilebilecek.

 

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#UEFA Şampiyonlar Ligi#Atletico Madrid#Leipzig

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