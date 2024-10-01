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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTA | Barcelona Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Şampiyonlar Ligi#Barcelona#Young Boys
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTA | Barcelona Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 16:51

Barcelona ve Young Boys, Şampiyonlar Ligi ikinci haftada kozlarını paylaşacak. İspanyol ekibi ilk maçında Monaco ile mücadele etti ve 2-1 mağlup oldu. Barcelona, ilk mağlubiyetin ardından Young Boys karşısında galip olarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki Barcelona Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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LaLiga'da lider durumda olan Barcelona, Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Young Boys'u konuk edecek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, bu sezon 36 takımlı lig formatında gerçekleştiriliyor. Barcelona ve Young Boys da ilk 8 takım arasında yer almak ve doğrudan son 16 turu biletini almayı hedefliyor. İşte Barcelona Young Boys maçı canlı yayın bilgisi...

BARCELONA-YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona - Young Boys karşılaşması bu akşam 22.00'de başlayacak.

Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Şampiyonlar Ligi#Barcelona#Young Boys

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