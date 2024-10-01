UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTA | Barcelona Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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LaLiga'da lider durumda olan Barcelona, Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Young Boys'u konuk edecek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, bu sezon 36 takımlı lig formatında gerçekleştiriliyor. Barcelona ve Young Boys da ilk 8 takım arasında yer almak ve doğrudan son 16 turu biletini almayı hedefliyor. İşte Barcelona Young Boys maçı canlı yayın bilgisi...

BARCELONA-YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona - Young Boys karşılaşması bu akşam 22.00'de başlayacak.

Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.