UEFA resmen paylaştı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme

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Süper Lig'de son olarak Göztepe'yi yenerek Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'a UEFA Avrupa Ligi'nden de tebrik geldi.

Sarı kırmızılı takımın yıldızı ve aynı zamanda Avrupa Ligi'nde Gol Kralı Yunus Akgün'ü paylaşarak 'Yenilmez, Türkiye Süper Ligi'nin zirvesinde' paylaşımında bulunuldu.

GALATASARAY'DAN GÖNDERME

Galatasaray ise bu paylaşıma cevap olarak 'Arkadakiler için daha yüksek sesle' ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de Fenerbahçe'yi geride bırakan sarı kırmızılıların bu yanıtının ezeli rakibine gönderme olduğu yorumu yapıldı.