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UEFA resmen paylaştı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme

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#UEFA AVRUPA LİGİ#GALATASARAY#FENERBAHÇE
UEFA resmen paylaştı: Galatasaraydan Fenerbahçeye olay gönderme
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 14:18

UEFA Avrupa Ligi resmi X hesabı Galatasaray'ı etiketleyerek yaptığı paylaşıma yanıt veren sarı kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

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Süper Lig'de son olarak Göztepe'yi yenerek Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'a UEFA Avrupa Ligi'nden de tebrik geldi.

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Sarı kırmızılı takımın yıldızı ve aynı zamanda Avrupa Ligi'nde Gol Kralı Yunus Akgün'ü paylaşarak 'Yenilmez, Türkiye Süper Ligi'nin zirvesinde' paylaşımında bulunuldu.

GALATASARAY'DAN GÖNDERME

Galatasaray ise bu paylaşıma cevap olarak 'Arkadakiler için daha yüksek sesle' ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de Fenerbahçe'yi geride bırakan sarı kırmızılıların bu yanıtının ezeli rakibine gönderme olduğu yorumu yapıldı.

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#UEFA AVRUPA LİGİ#GALATASARAY#FENERBAHÇE

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