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UEFA resmen açıkladı: ABD'ye alınmayan Somalili hakem, dev finali yönetecek!

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası#Omar Abdulkadir Artan#UEFA Süper Kupa
UEFA resmen açıkladı: ABDye alınmayan Somalili hakem, dev finali yönetecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 16:55

ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, PSG ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa maçını yönetecek.

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UEFA'nın açıklamasına göre Omar Abdulkadir Artan, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Aston Villa arasında 12 Ağustos'ta Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanacak 2026 UEFA Süper Kupa maçını yönetmek üzere görevlendirildi.

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ABD, ÜLKEYE ALMADI

2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç yönetecek hakemler arasında yer alan Artan, ABD'ye girişine izin verilmemesiyle gündeme gelmişti.

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AFRİKA'DA YILIN HAKEMİ SEÇİLMİŞTİ

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi de seçilen Somalili hakem, İstanbul üzerinden ülkesine dönmüştü.

UEFA resmen açıkladı: ABDye alınmayan Somalili hakem, dev finali yönetecek

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#Dünya Kupası#Omar Abdulkadir Artan#UEFA Süper Kupa

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