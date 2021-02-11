UEFA, PSG - Başakşehir maçının hakemleri için kararını verdi!

UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilip, bir gün sonra kaldığı yerden oynatılan Paris Saint Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçının Rumen hakemlerinden Sebastian Constantin Coltescu ve Octavian Sovren'in yargılanacağını duyurdu.



UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 8 Aralık 2020'de Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçta yaşananlar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Rumen hakemler Sebastian Constantin Coltescu ve Octavian Sovre'nin, Genel Ceza Prensipleri'nin 11. maddesinden yargılanmasına karar verildiği duyuruldu.

Söz konusu 11. maddenin içeriğinde, kişiye hakaret ve aşağılayıcı söz söyleme, rüşvet, yolsuzluk, sporun ruhuna aykırı hareket etme, UEFA organizasyonlarının değerini azaltıcı eylemde bulunma gibi gerekçeler bulunuyor.

Hakemler Coltescu ve Sovren, futbolda ırkçılık ve ayrımcılık suçunun detaylarıyla işlendiği 14. maddeden ise yargılanmayacak olması dikkati çekti.

İki takım arasında Fransa'da oynanan maç 0-0 devam ederken, 17. dakikada turuncu-lacivertli ekibin yardımcı antrenörü Pierre Webo, bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem Coltescu'nun ırkçı söylemine maruz kalmıştı.

Bu olayın üzerine iki takım oyuncuları da hakemler değişmeden maça devam etmeyeceklerini belirterek sahadan çekilmişti. UEFA'nın hakemleri değiştirmesinin ardından maç ertesi günü tamamlanabilmiş, yaşanan olaylar dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.