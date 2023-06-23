×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor Haberleri

UEFA, Osasuna'yı Avrupa kupalarından men etti! Şike, belgede sahtecilik, zimmete para geçirme...

Güncelleme Tarihi:

#UEFA#Osasuna#UEFA Avrupa Konferans Ligi
UEFA, Osasunayı Avrupa kupalarından men etti Şike, belgede sahtecilik, zimmete para geçirme...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 20:33

UEFA, La Liga'da geride kalan sezonu 7. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde eden Osasuna'yı Avrupa kupalarından men etti.

Haberin Devamı

UEFA, İspanya La Liga'da sezonu 7. tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Osasuna'yı Avrupa kupalarından men etti.

Osasuna'nın bazı eski yöneticileri, bu yılın başında başlayan soruşturma kapsamında zimmete para geçirme, belgede sahtecilik ve şike suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Gözden KaçmasınUEFAdan Fenerbahçe ve Sivasspora ret Sivassporun cezası arttıUEFA'dan Fenerbahçe ve Sivasspor'a ret! Sivasspor'un cezası arttıHaberi görüntüle

UEFA, yaptığı inceleme sonucu kulübü Avrupa kupalarından men etti. Osasuna'nın yerine İspanya'dan Athletic Bilbao'nun UEFA Konferans Ligi'ne katılması bekleniyor.

Osasuna'dan yapılan açıklamada UEFA'nın kararına itiraz edileceği ifade edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA#Osasuna#UEFA Avrupa Konferans Ligi

BAKMADAN GEÇME!

Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi 30 dakika yeterli

Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi? '30 dakika yeterli'

#Sağlık
10 SORUDA KIZAMIK DOSYASI I Çocuklardan sonra yetişkinler de risk altında Peki nasıl korunacağız

10 SORUDA KIZAMIK DOSYASI I Çocuklardan sonra yetişkinler de risk altında! Peki nasıl korunacağız?

#Kızamık Salgını
Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi

Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi?

#NASA