UEFA, Osasuna'yı Avrupa kupalarından men etti! Şike, belgede sahtecilik, zimmete para geçirme...

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UEFA, İspanya La Liga'da sezonu 7. tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Osasuna'yı Avrupa kupalarından men etti.

Osasuna'nın bazı eski yöneticileri, bu yılın başında başlayan soruşturma kapsamında zimmete para geçirme, belgede sahtecilik ve şike suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

UEFA, yaptığı inceleme sonucu kulübü Avrupa kupalarından men etti. Osasuna'nın yerine İspanya'dan Athletic Bilbao'nun UEFA Konferans Ligi'ne katılması bekleniyor.

Osasuna'dan yapılan açıklamada UEFA'nın kararına itiraz edileceği ifade edildi.