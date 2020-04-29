UEFA maç karlarını 27 Mayıs'ta verecek

UEFA, korona virüs salgını nedeni ile ertelen maçların son kararını 27 Mayıs’ta verecek. UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı yinelenirken, İstanbul’da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için yeni bir tarihin kararlaştırılacağı da duyuruldu.

2021’de İngiltere’de yapılması planlanan Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 6-31 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. EURO 2022 Futsal Şampiyonası 19 Ocak-6 Şubat 2022 tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek. Haziran ayına kadar ise hiçbir hazırlık maçına izin verilmeyecek.

EURO 2020 Play-off ve Uluslar Ligi maç takvimi ise daha sonra açıklanacak.