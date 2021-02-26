UEFA kura çekimi bugün saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turu rövanşında Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Ajax'a 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 32 turu rövanşında, TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ilk 11'de forma giydiği mücadelede Lille, Ajax'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip, 15. dakikada Davy Klaassen'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Lille, 78. dakikada Yusuf Yazıcı'nın penaltısıyla beraberliği yakalasa da 88. dakikada David Neres'in golüne engel olamayınca mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı.

İlk maçı da aynı skorla kazanan Ajax, son 16 turuna yükselen taraf oldu.

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Bugün saat 15.00'te yapılacak kura çekimi beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

Arsenal

󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Manchester United

󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Tottenham

Villarreal

Granada

Shakhtar

Dinamo Kiev

Roma

Milan

Ajax

Molde

󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Rangers

Young Boys

Dinamo Zagreb

Slavia Prag

Olympiakos

ARSENAL 87'DE TURLADI

Arsenal, 1-1'in rövanşında sahasında Benfica'yı 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri, 21 ve 87. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang ile 67. dakikada Kieran Tierney kaydetti.

Benfica'nın golleri ise 43. dakikada Diogo Gonçalves ve 61. dakikada Rafa Silva'dan geldi.

Rakiplerini eleyen Shakhtar Donetsk, Villarreal, Rangers, Granada ve Molde de tur atlayan diğer takımlar oldu.

Leicester City, sahasında Slavia Prag'a yenildi

Son 32 turunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar sona erdi.

Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in ilk 11'de forma giydiği mücadelede Leicester City, sahasında Slavia Prag'a 2-0 mağlup oldu.

Çekya temsilcisi, 0-0 biten maçın rövanşını 49. dakikada Lukas Provod ve 79. dakikada Abdallah Sima'nın golleriyle kazanarak tur atladı.

HAKAN'IN FORMASINI GİYDİĞİ MİLAN SON 16'YA KALDI

Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Milan, sahasında Kızılyıldız ile 1-1 berabere kaldı. Milan, ilk maçta deplasmanda aldığı 2-2'lik beraberliğin avantajıyla üst tura çıktı.

Manchester United, 4-0'ın rövanşında Real Sociedad ile golsüz berabere kaldı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

İtalyan ekibi Roma, evinde Braga'yı 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, Club Brugge'u 1-0'la geçerek son 16'ya kaldı.

Rakiplerini eleyen Olympiakos, Dinamo Zagreb ve Young Boys da tur atlayan diğer takımlar oldu.

YUSUF YAZICI, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE BİR SEZONDA EN ÇOK GOL ATAN TÜRK FUTBOLCU OLDU

Yusuf Yazıcı, Benfica'dan Pizzi ile birlikte sezonun en skorer ismi durumunda. Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan Türk futbolcu oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turu rövanşında Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Ajax'a 2-1 mağlup olarak turnuva dışında kaldı. Kupada bu sezonki gol sayısını 7'ye yükselten Yusuf, Benfica'dan Pizzi ile birlikte sezonun en skorer ismi konumuna geldi. Milli futbolcu ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu unvanını aldı. Grup aşamasındaki Sparta Prag ve Milan maçlarında "hat-trick" yapan 24 yaşındaki futbolcu, iki kez haftanın en iyi oyuncusu seçilmişti.

Yusuf'un Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynadığı 22 maçta da 7 golü bulunuyor.