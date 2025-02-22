UEFA kulüp sıralamasında ilk 50'de sadece Fenerbahçe var!

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UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, son 5 sezonu kapsayan sıralamada; bu sezon Avrupa'da mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in de yeri değişti.

Avrupa'da bu sezon yoluna devam eden tek Türk ekibi Fenerbahçe, UEFA kulüp sıralamasında ilk 50 takım arasına giren tek Türk temsilci oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerin, sıralamadaki yerini daha üst basamaklara çıkarma ihtimali bulunuyor.

UEFA'da 2024-2025 sezonu öncesinde 53. sırada yer alan Fenerbahçe, bu sezonki performansıyla 46. sıraya yükselirken Galatasaray ise sezon başında bulunduğu 60. sıradan 56. sıraya çıktı.

Aynı dönemde RAMS Başakşehir 62. sıradan 78. sıraya düşerken, Beşiktaş ise 123. sıradan 112. sıraya yükseldi. Trabzonspor ise sezon başında bulunduğu 129. sıradan 145. sıraya geriledi.

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Bu sezon Avrupa'da mücadele eden Türk takımlarının son 5 sezonu kapsayan UEFA sıralamadaki yer değişimi şu şekilde: