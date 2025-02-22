×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

UEFA kulüp sıralamasında ilk 50'de sadece Fenerbahçe var!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Galatasaray#Avrupa
UEFA kulüp sıralamasında ilk 50de sadece Fenerbahçe var
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 20:30

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turuna girilirken UEFA kulüpler sıralaması güncellendi.

Haberin Devamı

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, son 5 sezonu kapsayan sıralamada; bu sezon Avrupa'da mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in de yeri değişti.

Avrupa'da bu sezon yoluna devam eden tek Türk ekibi Fenerbahçe, UEFA kulüp sıralamasında ilk 50 takım arasına giren tek Türk temsilci oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerin, sıralamadaki yerini daha üst basamaklara çıkarma ihtimali bulunuyor.

UEFA'da 2024-2025 sezonu öncesinde 53. sırada yer alan Fenerbahçe, bu sezonki performansıyla 46. sıraya yükselirken Galatasaray ise sezon başında bulunduğu 60. sıradan 56. sıraya çıktı.

Aynı dönemde RAMS Başakşehir 62. sıradan 78. sıraya düşerken, Beşiktaş ise 123. sıradan 112. sıraya yükseldi. Trabzonspor ise sezon başında bulunduğu 129. sıradan 145. sıraya geriledi.

Haberin Devamı

Bu sezon Avrupa'da mücadele eden Türk takımlarının son 5 sezonu kapsayan UEFA sıralamadaki yer değişimi şu şekilde:

Takım2023/24 sezonu sonundaki sıra2024/25 sezonu güncel sıra
Fenerbahçe     5346
Galatasaray     6056
Başakşehir     6278
Beşiktaş     123112
Trabzonspor     129145
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Galatasaray#Avrupa

BAKMADAN GEÇME!