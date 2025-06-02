×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

UEFA kulüp sıralaması güncellendi: İlk 50'de tek Türk takımı var!

Güncelleme Tarihi:

#UEFA#Kulüpler Sıralaması#Süper Lig
UEFA kulüp sıralaması güncellendi: İlk 50de tek Türk takımı var
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 15:29

UEFA, liglerde sezonun tamamlanmasının ardından kulüpler sıralamasının yeni güncellemesini yayınladı. İlk 50'de Türkiye'den yalnızca Fenerbahçe yer alırken, listeye toplamda 9 Türk kulübü dahil oldu.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde şampiyonların belli olmasının ardından UEFA kulüpler sıralaması güncellendi.

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, son 5 sezonu kapsayan sıralamada; geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in de yeri değişti.

UEFA'nın yayınladığı listede ilk 50'de Türkiye'den yalnızca Fenerbahçe yer alırken; ilk 100'de 3, ilk 200'de ise 9 Türk takımı kendisine yer buldu.

İşte UEFA'nın yayınladığı listeye göre güncel kulüpler sıralaması:

  • 1-) Real Madrid (143.500 puan)
  • 2-) Manchester City (137.250 puan)
  • 3-) Bayern Münih (135.250 puan)
  • 4-) Liverpool (125.500 puan)
  • 5-) PSG (118.500 puan)
  • 6-) Inter (116.250 puan)
  • 7-) Chelsea (109.000 puan)
  • 8-) Borussia Dortmund (106.750 puan)
  • 9-) Roma (104.000 puan)
  • 10-) Barcelona (103.250 puan)

Türk takımlarının güncel sıralamadaki yerleri:

  • 47-) Fenerbahçe (47.250 puan)
  • 58-) Galatasaray (38.250 puan)
  • 82-) Başakşehir (23.000 puan)
  • 110-) Sivasspor (16.500 puan)
  • 113-) Beşiktaş (15.000 puan)
  • 148-) Trabzonspor (11.000 puan)
  • 173-) Adana Demirspor (2.500 puan)
  • 174-) Konyaspor (2.000 puan)
  • 175-) Alanyaspor (2.000 puan)

UEFA kulüp sıralaması güncellendi: İlk 50de tek Türk takımı var

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA#Kulüpler Sıralaması#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!