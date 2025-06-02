UEFA kulüp sıralaması güncellendi: İlk 50'de tek Türk takımı var!

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde şampiyonların belli olmasının ardından UEFA kulüpler sıralaması güncellendi.

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, son 5 sezonu kapsayan sıralamada; geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in de yeri değişti.

UEFA'nın yayınladığı listede ilk 50'de Türkiye'den yalnızca Fenerbahçe yer alırken; ilk 100'de 3, ilk 200'de ise 9 Türk takımı kendisine yer buldu.

İşte UEFA'nın yayınladığı listeye göre güncel kulüpler sıralaması:

1-) Real Madrid (143.500 puan)

2-) Manchester City (137.250 puan)

3-) Bayern Münih (135.250 puan)

4-) Liverpool (125.500 puan)

5-) PSG (118.500 puan)

6-) Inter (116.250 puan)

7-) Chelsea (109.000 puan)

8-) Borussia Dortmund (106.750 puan)

9-) Roma (104.000 puan)

10-) Barcelona (103.250 puan)

Türk takımlarının güncel sıralamadaki yerleri:

47-) Fenerbahçe (47.250 puan)

58-) Galatasaray (38.250 puan)

82-) Başakşehir (23.000 puan)

110-) Sivasspor (16.500 puan)

113-) Beşiktaş (15.000 puan)

148-) Trabzonspor (11.000 puan)

173-) Adana Demirspor (2.500 puan)

174-) Konyaspor (2.000 puan)

175-) Alanyaspor (2.000 puan)

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