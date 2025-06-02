UEFA kulüp sıralaması güncellendi: İlk 50'de tek Türk takımı var!

UEFA, liglerde sezonun tamamlanmasının ardından kulüpler sıralamasının yeni güncellemesini yayınladı. İlk 50'de Türkiye'den yalnızca Fenerbahçe yer alırken, listeye toplamda 9 Türk kulübü dahil oldu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde şampiyonların belli olmasının ardından UEFA kulüpler sıralaması güncellendi.
UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, son 5 sezonu kapsayan sıralamada; geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in de yeri değişti.
UEFA'nın yayınladığı listede ilk 50'de Türkiye'den yalnızca Fenerbahçe yer alırken; ilk 100'de 3, ilk 200'de ise 9 Türk takımı kendisine yer buldu.