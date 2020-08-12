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GeriFutbol UEFA, Kosova ekibi Drita'yı hükmen mağlup ilan etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 23:12,Son Güncelleme:

UEFA, Kosova ekibi Drita'yı hükmen mağlup ilan etti

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UEFA, Kosova ekibi Drita'yı hükmen mağlup ilan etti
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UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesinde iki futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Kosova'nın Drita takımı hükmen mağlup olarak elendi.

UEFA, İsviçre'nin Nyon kentinde Kuzey İrlanda temsilcisi Linfield ile Drita arasında dün oynanması planlanan ancak Kosova temsilcisinde iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelenen maçla ilgili kararını verdi.

Açıklamada, UEFA yönetmeliklerine göre Drita'nın 3-0 hükmen mağlup ilan edildiği ve Linfield'in bir üst tura yükseldiği kaydedildi.

Drita'nın iki futbolcusunda koronavirüs çıkması üzerine tüm takım karantinaya alınmıştı.

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