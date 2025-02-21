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UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi

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#UEFA Konferans Ligi#Kura Çekimi#Sporanasayfa
UEFA Konferans Liginde son 16 turu kuraları çekildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 16:39

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekiminin ardından eşleşmeler belli oldu.

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İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu olan Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları 6-13 Mart tarihlerinde oynanacak.

Tur atlayan takımlar ise 10-17 Nisan tarihlerinde çeyrek final maçlarına çıkacak. Yarı final karşılaşmaları 1-8 Mayıs tarihlerinde final ise 28 Mayıs'ta Polonya'nın 45 bin kapasiteli Wroclaw Stadyumu'nda oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

  • Jagiellonia Bialystok - Cercle Brugge
  • Molde - Legia Varşova
  • Celje - Lugano
  • Pafos - Djurgardens
  • Panathinaikos - Fiorentina
  • Borac - Rapid Wien
  • Real Betis - Vitoria Guimaraes
  • Kopenhag - Chelsea
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#UEFA Konferans Ligi#Kura Çekimi#Sporanasayfa

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