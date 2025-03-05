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UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

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#UEFA Konferans Ligi#Son 16 Turu#Avrupa Futbolu
UEFA Konferans Liginde son 16 turu heyecanı başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 11:42

Avrupa futbolunun 3 numaralı kupasında 8 maç oynanacak.

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UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları Perşembe akşamı oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları yapılacak.

Maçları rövanşları 13 Mart Perşembe günü oynanacak.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.45 Real Betis (İspanya)-Vitoria (Portekiz)

20.45 Panathinaikos (Yunanistan)-Fiorentina (İtalya)

20.45 Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)

20.45 Kopenhag (Danimarka)-Chelsea (İngiltere)

23.00 Jagiellonia (Polonya)-Cercle Brugge (Belçika)

23.00 Celje (Slovenya)-Lugano (İsviçre)

23.00 Borac (Bosna Hersek)-Rapid Wien (Avusturya)

23.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Djurgarden (İsveç)

 

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#UEFA Konferans Ligi#Son 16 Turu#Avrupa Futbolu

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