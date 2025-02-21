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UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 tur biletini alan takımlar belli oldu!

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#UEFA Konferans Ligi#UEFA#Sporanasayfa
UEFA Konferans Liginde Son 16 tur biletini alan takımlar belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 02:18

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Real Betis, Borac, Pafos, Kopenhag, Jagiellonia, Celje, Panathinaikos ve Molde, son 16 turuna yükseldi.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun play-off etabı, 8 rövanş karşılaşmasıyla sona erdi.

Play-off etabında rakiplerini eleyen Real Betis, Borac, Pafos, Kopenhag, Jagiellonia, Celje, Panathinaikos ve Molde, son 16 turuna çıktı.

Bu 8 takımın yanı sıra lig aşamasında ilk 8'e giren Chelsea, Vitoria, Fiorentina, Rapid Wien, Djurgarden, Lugano, Legia Varşova ve Cercle Brugge, doğrudan son 16 turuna kaldı.

Ligde son 16 turu kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek.

Son 16 turu maçları, 6 ve 13 Mart'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Real Betis (İspanya)-Gent (Belçika): 0-1 (3-0)

Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Borac (Bosna Hersek): 0-0 (0-1)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1 (1-1)

Heidenheim (Almanya)-Kopenhag (Danimarka): 1-3 (Uzatmalarda) (2-1)

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Jagiellonia (Polonya)-TSC (Sırbistan): 3-1 (3-1)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Celje (Slovenya): 0-2 (2-2)

Panathinaikos (Yunanistan)-Vikingur (İzlanda): 2-0 (1-2)

Shamrock Rovers (İrlanda)-Molde (Norveç): 0-1 (Penaltılarla 4-5) (1-0)

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#UEFA Konferans Ligi#UEFA#Sporanasayfa

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