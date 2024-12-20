UEFA Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

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Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, Belçika'nın Cercle Brugge ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak lig aşamasında ilk 24 takım arasına giremedi ve Avrupa kupalarına veda etti.
UEFA Konferans Ligi'nde ilk 8'e giren Chelsea, Vitoria, Fiorentina, Rapid Wien, Djurgarden, Lugano, Legia Varşova ve Cercle Brugge doğrudan son 16 turuna yükseldi. 9-24 arası sıradaki takımlar ise play-off turu oynamaya hak kazandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü organizasyonunda lig etabının son hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Chelsea (İngiltere)-Shamrock Rovers (İrlanda): 5-1
LASK (Avusturya)-Vikingur (İzlanda): 1-1
Real Betis (İspanya)-HJK (Finlandiya): 1-0
Molde (Norveç)-Mlada Boleslav (Çekya): 4-3
Heidenheim (Almanya)-St. Gallen (İsviçre): 1-1
Djurgarden (İsveç)-Legia Varşova (Polonya): 3-1
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Astana (Kazakistan): 1-1
Rapid Wien (Avusturya)-Kopenhag (Danimarka): 3-0
Vitoria (Portekiz)-Fiorentina (İtalya): 1-1
Cercle Brugge (Belçika)-Başakşehir: 1-1
Lugano (İsviçre)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2
Hearts (İskoçya)-Petrocub (Moldova): 2-2
Panathinaikos (Yunanistan)-Dinamo Minsk (Belarus): 4-0
TSC (Sırbistan)-Noah (Ermenistan): 4-3
Borac (Bosna Hersek)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0
Jagiellonia (Polonya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya): 0-0
Celje (Slovenya)-The New Saints (Galler): 3-2
Larne (Kuzey İrlanda)-Gent (Belçika): 1-0
- Play-off eşleşmeleri
Gent (Belçika)-Kopenhag (Danimarka)
Real Betis (İspanya)-Heidenheim (Almanya)
Molde (Norveç)-TSC (Sırbistan)
Jagiellonia (Polonya)-Shamrock Rovers (İrlanda)
Celje (Slovenya)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
Vikingur (İzlanda)-Borac (Bosna Hersek)
Panathinaikos (Yunanistan)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)