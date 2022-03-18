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UEFA Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

#Uefa#Konferans Ligi#Kura Çekimi
UEFA Konferans Liginde eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kuralar çekildi, çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonrası belli oldu. Eşleşmeler şu şekilde:

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Bodo Glimt - Roma
Feyenoord - Slavia Prag
Marsilya - PAOK
Leicester - PSV

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Leicester/PSV - Bodo Glimt/Roma
Feyenoord/Slavia - Marsilya/PAOK

FİNAL MAÇI SEVİLLA'DA

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 7 ve 14 Nisan'da, yarı final maçları ise 28 Nisan ve 5 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise 25 Mayıs Çarşamba akşamı Arnavutluk'un Tiran kentindeki Ulusal Arena Stadyumu'nda yapılacak.

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