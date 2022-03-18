UEFA Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonrası belli oldu. Eşleşmeler şu şekilde:
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Bodo Glimt - Roma
Feyenoord - Slavia Prag
Marsilya - PAOK
Leicester - PSV
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Leicester/PSV - Bodo Glimt/Roma
Feyenoord/Slavia - Marsilya/PAOK
FİNAL MAÇI SEVİLLA'DA
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 7 ve 14 Nisan'da, yarı final maçları ise 28 Nisan ve 5 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise 25 Mayıs Çarşamba akşamı Arnavutluk'un Tiran kentindeki Ulusal Arena Stadyumu'nda yapılacak.