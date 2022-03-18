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UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

#UEFA Konferans Ligi#Leicester City#Marsilya
UEFA Konferans Liginde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde Feyenoord, Marsilya, Leicester City, PSV, Bodo/Glimt, PAOK, Roma ve Slavia Prag çeyrek finale yükseldi.

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UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları bu akşam oynanan maçlarla sona ererken, çeyrek finale adını yazdıran takımlar da belli oldu. Milli oyuncu Cengiz Ünder'in de forma giydiği Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya, ilk maçta 2-1 yendiği rakibi Basel'i deplasmanda da aynı skorla mağlup etti. Cengiz Ünder, 74. dakikada takımının beraberlik golünü kaydetti.
Çeyrek final ilk maçları 7 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 14 Nisan'da oynanacak. Çeyrek finalin ardından yarı final ilk maçları 28 Nisan'da, rövanş müsabakaları ise 5 Mayıs'ta tamamlanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Rennes: 2 - Leicester City: 1
Basel: 1 - Olimpik Marsilya: 2
Kopenhag: 0 - PSV: 4
AZ Alkmaar: 2 - Bodo/Glimt: 2
Roma: 1 - Vitesse: 0
LASK: 4 - Slavia Prag: 3
Feyenoord: 3 - Partizan: 1
Gent: 1 - PAOK: 2

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#UEFA Konferans Ligi#Leicester City#Marsilya

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