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UEFA Konferans Ligi'nde 6. ve son hafta heyecanı!

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#UEFA Konferans Ligi#Başakşehir#Sporanasayfa
UEFA Konferans Liginde 6. ve son hafta heyecanı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 14:20

UEFA Konferans Ligi'nde 6. ve son hafta heyecanı, 19 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları, 19 Aralık Perşembe günü oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Başakşehir, Belçika'nın Cercle Brugge takımına konuk olacak. Jan Breydel Stadı'ndaki maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Organizasyonda yarın yapılacak maçların ardından bir üst tura yükselecek ekipler belli olacak.

UEFA Konferans Ligi'nde TSİ 23.00'te başlayacak 6. hafta maçlarının programı şöyle:

Chelsea - Shamrock Rovers
LASK - Vikingur
Real Betis - HJK
Molde - Mlada Boleslav
Heidenheim - St. Gallen
Djurgarden - Legia Varşova
APOEL - Astana
Rapid Wien - Kopenhag
Vitoria - Fiorentina
Cercle Brugge - Başakşehir
Lugano - Pafos
Hearts - Petrocub
Panathinaikos - Dinamo Minsk
TSC - Noah
Borac - Omonoia
Jagiellonia - Olimpija Ljubljana
Celje - The New Saints
Larne - Gent

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#UEFA Konferans Ligi#Başakşehir#Sporanasayfa

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