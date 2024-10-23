×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta heyecanı başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Konferans Ligi#Rams Başakşehir#Sporanasayfa
UEFA Konferans Liginde 2. hafta heyecanı başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 12:26

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları 23 Ekim Perşembe (yarın) oynanacak.

Haberin Devamı

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir deplasmanda Slovenya'nın Celje takımıyla karşı karşıya gelecek. Celje Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 19.45'te başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

17.30 Vikingur-Cercle Brugge

19.45 Gent-Molde

19.45 Djurgarden-Vitoria Guimaraes

19.45 APOEL-Borac Banja Luka

19.45 Rapid Wien-Noah

19.45 Hearts-Omonoia

19.45 St. Gallen-Fiorentina

19.45 Panathinaikos-Chelsea

19.45 Jagiellonia Bialystok-Petrocub

19.45 Celje-RAMS Başakşehir

19.45 Larne-Shamrock Rovers

22.00 Real Betis-Kopenhag

22.00 Helsinki-Dinamo Minsk

22.00 Olimpija Ljubljana-LASK Linz

22.00 The New Saints-Astana

22.00 Mlada Boleslav-Lugano

22.00 TSC-Legia Varşova

22.00 Pafos-Heidenheim

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA Konferans Ligi#Rams Başakşehir#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!