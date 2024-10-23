UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta heyecanı başlıyor

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Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir deplasmanda Slovenya'nın Celje takımıyla karşı karşıya gelecek. Celje Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 19.45'te başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda ikinci hafta maçlarının programı şöyle:
17.30 Vikingur-Cercle Brugge
19.45 Gent-Molde
19.45 Djurgarden-Vitoria Guimaraes
19.45 APOEL-Borac Banja Luka
19.45 Rapid Wien-Noah
19.45 Hearts-Omonoia
19.45 St. Gallen-Fiorentina
19.45 Panathinaikos-Chelsea
19.45 Jagiellonia Bialystok-Petrocub
19.45 Celje-RAMS Başakşehir
19.45 Larne-Shamrock Rovers
22.00 Real Betis-Kopenhag
22.00 Helsinki-Dinamo Minsk
22.00 Olimpija Ljubljana-LASK Linz
22.00 The New Saints-Astana
22.00 Mlada Boleslav-Lugano
22.00 TSC-Legia Varşova
22.00 Pafos-Heidenheim