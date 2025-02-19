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UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları oynanacak

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#UEFA Konferans Ligi#Play-Off#Son 16
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları oynanacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 14:04

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları Perşembe akşamı yapılacak.

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupasında play-off etabı, 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, isimlerini son 16 turuna yazdıracak.

Lig aşamasında ilk 8'de yer alan Chelsea, Vitoria Guimaraes, Fiorentina, Rapid Wien, Djurgarden, Lugano, Legia Varşova, Cercle Brugge'ün da dahil olacağı son 16 turunun kura çekimi, 21 Şubat Cuma günü yapılacak.

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçlarının programı şöyle:

20.45 Real Betis (İspanya)-Gent (Belçika) (3-0)

20.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Borac (Bosna Hersek) (0-1)

20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) (1-1)

20.45 Heidenheim (Almanya)-Kopenhag (Danimarka) (2-1)

23.00 Jagiellonia (Polonya)-TSC (Sırbistan) (3-1)

23.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)- Celje (Slovenya) (2-2)

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23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Vikingur (İzlanda) (1-2)

23.00 Shamrock Rovers (İrlanda)-Molde (Norveç) (1-0)

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#UEFA Konferans Ligi#Play-Off#Son 16

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