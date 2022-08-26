Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

UEFA Konferans Ligi kura çekimi heyecanı! Sivasspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor

Güncelleme Tarihi:

#Uefa#Konferans Ligi#Konferans Ligi Kura Çekimi
UEFA Konferans Ligi kura çekimi heyecanı Sivasspor ve Başakşehirin rakipleri belli oluyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 12:59

UEFA Konferans Ligi'nde kura heyecanı başladı. Temsilcilerimiz Sivasspor ve Başakşehir'in grup aşamasınaki rakipleri belli oluyor.

Haberin Devamı

Konferans Ligi kura çekimi heyecanı başladı. Temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oluyor. Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsane kalecisi Volkan Demirel kura çekimini gerçekleştiriyor.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ GRUPLARI

A Grubu: Başakşehir, Fiorentina, Hearts, 

B Grubu: West Ham United, FCSB, Anderlecht, 

C Grubu: Villarreal, Hapoel Beer Sheva, Austria Wien, 

D Grubu: Partizan, Köln, Nice, 

E Grubu: AZ Alkmaar, Apollon Limassol, Vaduz, 

F Grubu: Gent, Molde, Shamrock Rovers,

G Grubu: Slavia Prag, Cluj, Sivasspor, 

H Grubu: Basel, Bratislava

TORBALAR

1. Torba: Villarreal, Basel, Slavia, AZ, Gent, Başakşehir, Partizan, West Ham

2. Torba: Cluj, Molde, FCSB, Fiorentina, Köln, Be'er Sheva, Apollon Limassol, Slovan Bratislava

3. Torba: Nice, Anderlecht, Zalgiris Vilnius, Austria Wien, Hearts, Shamrock Rovers, Sivasspor, Vaduz

Haberin Devamı

4. Torba: Dnipro, Lech Poznan, Slovacko, Silkeborg, Djurgardens, Pyunik Yerevan, RFS Riga, FC Balkani

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi İstanbul'da yapılıyor. Kura Exxen üzerinden canlı izlenebilir.

FİNAL ÇEKYA'DA

Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uefa#Konferans Ligi#Konferans Ligi Kura Çekimi

BAKMADAN GEÇME!

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

 #Doppelgänger
Şampiyonlar Ligi katılımı Türk takımları için artık hayal Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız

'Şampiyonlar Ligi' katılımı Türk takımları için artık hayal! Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız?

#Şampiyonlar Ligi

BAKMADAN GEÇME!

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger
Şampiyonlar Ligi katılımı Türk takımları için artık hayal Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız

'Şampiyonlar Ligi' katılımı Türk takımları için artık hayal! Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız?

#Şampiyonlar Ligi