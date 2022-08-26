UEFA Konferans Ligi kura çekimi heyecanı! Sivasspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor

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Konferans Ligi kura çekimi heyecanı başladı. Temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oluyor. Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsane kalecisi Volkan Demirel kura çekimini gerçekleştiriyor.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ GRUPLARI

A Grubu: Başakşehir, Fiorentina, Hearts,

B Grubu: West Ham United, FCSB, Anderlecht,

C Grubu: Villarreal, Hapoel Beer Sheva, Austria Wien,

D Grubu: Partizan, Köln, Nice,

E Grubu: AZ Alkmaar, Apollon Limassol, Vaduz,

F Grubu: Gent, Molde, Shamrock Rovers,

G Grubu: Slavia Prag, Cluj, Sivasspor,

H Grubu: Basel, Bratislava

TORBALAR

1. Torba: Villarreal, Basel, Slavia, AZ, Gent, Başakşehir, Partizan, West Ham

2. Torba: Cluj, Molde, FCSB, Fiorentina, Köln, Be'er Sheva, Apollon Limassol, Slovan Bratislava

3. Torba: Nice, Anderlecht, Zalgiris Vilnius, Austria Wien, Hearts, Shamrock Rovers, Sivasspor, Vaduz

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4. Torba: Dnipro, Lech Poznan, Slovacko, Silkeborg, Djurgardens, Pyunik Yerevan, RFS Riga, FC Balkani

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi İstanbul'da yapılıyor. Kura Exxen üzerinden canlı izlenebilir.

FİNAL ÇEKYA'DA

Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.