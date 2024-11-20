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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi || Wolfsburg - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi#Wolfsburg#Galatasaray
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi || Wolfsburg - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 14:22

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, A Grubu 4. maçında Almanya'nın Wolfsburg ekibine konuk olacak. Sarı kırmızılı ekip A Grubu'ndaki son maçında Wolfsburg'a 5-0 yenilmişti. Peki Wolfsburg - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçında Wolfsburg ile mücadele edecek. Temsilcimiz, A Grubu'ndaki son maçında Wolfsburg'a 5-0 yenilmişti. Rakip takım ise gruptaki tek galibiyetini takımımız karşısında aldı. Wolfsburg, A Grubu’nda aldığı 3 puanla 3. sırada yer alıyor. İşte Wolfsburg - Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi...

WOLFSBURG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Wolfsburg ve Galatasaray Petrol Ofisi maçı bugün (20 Kasım) TSİ 20.45’te başlayacak.

Wolfsburg Stadı'nda oynanacak mücadele DAZN Women’s Football YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

Müsabakayı Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu’ndan Ivana Projkovska yönetecek.

 

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#UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi#Wolfsburg#Galatasaray

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