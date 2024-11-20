UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi || Wolfsburg - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçında Wolfsburg ile mücadele edecek. Temsilcimiz, A Grubu'ndaki son maçında Wolfsburg'a 5-0 yenilmişti. Rakip takım ise gruptaki tek galibiyetini takımımız karşısında aldı. Wolfsburg, A Grubu’nda aldığı 3 puanla 3. sırada yer alıyor. İşte Wolfsburg - Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi...

WOLFSBURG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Wolfsburg ve Galatasaray Petrol Ofisi maçı bugün (20 Kasım) TSİ 20.45’te başlayacak.

Wolfsburg Stadı'nda oynanacak mücadele DAZN Women’s Football YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

Müsabakayı Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu’ndan Ivana Projkovska yönetecek.