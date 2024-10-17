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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Galatasaray-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Roma
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Galatasaray-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 15:43

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında İtalya’nın Roma ekibini konuk edecek. Sarı kırmızılı ekip Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalan ilk takım oldu. Karşılaşmanın biletleri de bedelsiz olarak satışa sunuldu. Peki Galatasaray-Roma kadın futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalan Galatasaray Petrol Ofisi, Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 2. maçına çıkıyor. Sarı kırmızılı ekip bu akşam Roma'yı ağırlayacak. Temsilcimiz, A Grubu’ndaki ilk maçında Fransa'nın Lyon ekibine deplasmanda 3-0 mağlup olurken, rakibimiz Roma ise ilk maçında Alman ekibi Wolfsburg'u 1-0 yendi. Gözler bu akşam oynanacak karşılaşmada. İşte Galatasaray-Roma kadın futbol maçı canlı yayın bilgisi...

GALATASARAY ROMA KADIN FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Petrol Ofisi - Roma mücadelesi, 17 Ekim 2024 Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele Galatasaray YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

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#UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Roma

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