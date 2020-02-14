UEFA ile CONMEBOL arasında iş birliği! 4 ortak komite...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA ile CONMEBOL yetkililerinin bir araya geldiği toplantıya, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da katıldı.

Toplantıda, her 2 kıtada futbolun gelişimini ve büyümesini teşvik etmek amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında, UEFA ile CONMEBOL arasında müsabakalar, kalkınma, kadın futbolu ve hakemlik konularında 4 ortak komite oluşturulması kararı alındı.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!