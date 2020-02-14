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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.02.2020 - 15:15,Son Güncelleme:/

UEFA ile CONMEBOL arasında iş birliği! 4 ortak komite...

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UEFA ile CONMEBOL arasında iş birliği! 4 ortak komite...

UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasında iş birliği anlaşmasına imza atıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA ile CONMEBOL yetkililerinin bir araya geldiği toplantıya, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da katıldı.

Toplantıda, her 2 kıtada futbolun gelişimini ve büyümesini teşvik etmek amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında, UEFA ile CONMEBOL arasında müsabakalar, kalkınma, kadın futbolu ve hakemlik konularında 4 ortak komite oluşturulması kararı alındı.

UEFA ile CONMEBOL arasında iş birliği 4 ortak komite...

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