MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriUEFA İcra Kurulu, U19 şampiyonalarını iptal etti
GeriFutbol UEFA İcra Kurulu, U19 şampiyonalarını iptal etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 24.02.2021 - 14:24 | Son Güncelleme:

UEFA İcra Kurulu, U19 şampiyonalarını iptal etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
UEFA İcra Kurulu, U19 şampiyonalarını iptal etti
Abone Olgoogle-news

UEFA İcra Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle 2020-21 UEFA U19 Şampiyonaları’nı iptal etme kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; UEFA İcra Kurulu, şu anda yürürlükte olan hükümet kısıtlamaları nedeniyle, takımların seyahatlerinin ve turnuvaların oynanmasının çok zor olacağını göz önünde bulundurarak bu kararı aldı.

U19 Milli Takımının aday kadrosu açıklandı Erencan Yardımcı...
U19 Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! Erencan Yardımcı...

Açıklamada, Türkiye Ümit Milli Takımı için bir kaynak olan U19 Milliler’in, çalışmalarını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde planlanan tarihlerde gerçekleştireceği belirtildi.

 

UEFA İcra Kurulu, U19 şampiyonalarını iptal etti

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi