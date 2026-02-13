UEFA gelirlerinde zirve Galatasaray'ın!

Haberin Devamı

UEFA, 2024-25 sezonu finansal gelirlerini ve kulüplere dağıtılan paraları duyururken, ülkemizi geçen sezon Avrupa’da temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir’in elde ettiği gelirler de netleşti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nden 4 milyon 29 bin Euro gelir elde etti. Ayrıca Avrupa Ligi’nden 14 milyon 83 bin Euro kazanan sarı kırmızılı kulübün kasasına giren toplam para 18 milyon 373 bin Euro oldu.

BAŞAKŞEHİR'E 6 MİLYON

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi’nden elde ettiği gelir 15 milyon 682 bin Euro olarak gerçekleşti. Aynı ligdeki Beşiktaş 10 milyon 712 bin Euro almaya hak kazandı. UEFA Konferans Ligi’nde boy gösteren RAMS Başakşehir ise 6 milyon 913 bin Euro gelir elde etti.

PSG'YE 144 MİLYON EURO

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre; erkekler kulüp müsabakalarının toplam geliri geçen sezona oranla 690 milyon Euro artarak 4.4 milyar Euro’ya yükseldi. Kulüplere dağıtılan para da 400 milyon Euro artışla 3.4 milyar Euro’ya ulaştı. En yüksek para ödülünü, Şampiyonlar Ligi’ni kazanan PSG (144.4 milyon Euro) elde etti.

