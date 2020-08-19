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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 19:20 | Son Güncelleme:

UEFA duyurdu! Süper Kupa maçı seyircili olabilir...

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UEFA duyurdu! Süper Kupa maçı seyircili olabilir...
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2020 UEFA Süper Kupa'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası seyirci alınacak ilk UEFA organizasyonu olabileceği açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 55 üye federasyonun genel sekreterleri, statların kademeli olarak taraftarlara açılması konusu başta olmak üzere, Kovid-19 sonrası Avrupa futbolunda yaşanan sorunları değerlendirmek için video konferans yoluyla toplandı.

Toplantıda, karşılaşmalara seyirci alınmasının ancak sıkı hijyen kuralları uygulanması şartıyla mümkün olabileceği vurgulandı.

Eylül başında gerçekleştirilecek milli karşılaşmaların, tribüne seyirci alınması için çok erken olduğu fakat Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin 24 Eylül'de ev sahipliği yapacağı UEFA Süper Kupa müsabakasının, deneme amacıyla sınırlı sayıda taraftarla oynanabileceği ifade edildi.

UEFA duyurdu Süper Kupa maçı seyircili olabilir...

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