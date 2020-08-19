UEFA duyurdu! Süper Kupa maçı seyircili olabilir...

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 55 üye federasyonun genel sekreterleri, statların kademeli olarak taraftarlara açılması konusu başta olmak üzere, Kovid-19 sonrası Avrupa futbolunda yaşanan sorunları değerlendirmek için video konferans yoluyla toplandı.



Toplantıda, karşılaşmalara seyirci alınmasının ancak sıkı hijyen kuralları uygulanması şartıyla mümkün olabileceği vurgulandı.



Eylül başında gerçekleştirilecek milli karşılaşmaların, tribüne seyirci alınması için çok erken olduğu fakat Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin 24 Eylül'de ev sahipliği yapacağı UEFA Süper Kupa müsabakasının, deneme amacıyla sınırlı sayıda taraftarla oynanabileceği ifade edildi.

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