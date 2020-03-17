Son dakika: UEFA bütün otel rezervasyonlarını iptal etti!

Spor Arena Dış Haber | EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak şehirlerden olan Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da UEFA tarafından turnuva dönemi için yapılan bütün otel rezervasyonların iptal edildiği açıklandı.

Danimarka'nın en büyük gazetelerinden B.T.'nin haberine göre UEFA, EURO 2020 döneminde Kopenhag'daki otellerden yaptırdığı bütün rezervasyonları iptal etti. Kopenhag şehir yönetiminden de bu haber doğrulandı.

Kopenhag şehri, İptal veya erteleme olmaması halinde EURO 2020'de B Grubu'nda oynanacak Danimarka-Finlandiya, Danimarka-Belçika ve Rusya-Danimarka maçlarına ev sahipliği yapacak.





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