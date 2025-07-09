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UEFA, Beşiktaş'ın cezasını onadı!

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#Beşiktaş#UEFA#Ceza
UEFA, Beşiktaşın cezasını onadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 18:24

UEFA, Beşiktaş'a verilen 900 bin euroluk para cezasının onandığını açıkladı.

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Beşiktaş, UEFA tarafından verilen 900 bin euro para cezasına yönelik yapılan itirazın reddedildiğini ve cezanın onaylandığını açıkladı.

Siyah - beyazlıların KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Şirketimizin UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı Temyiz Dairesi'nde devam eden 01.12.2023-30.11.2024 dönemi için kadro maliyeti kuralı ihlal sürecine ilişkin dava sonuçlanmıştır. Dava sonucu aşağıdaki gibidir:

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yaptığı itirazın reddine, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye verilen 900.000 Avro tutarındaki para cezasının onaylanmasına karar verilmiş olup hukuki süreç tamamlanmıştır.”

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#Beşiktaş#UEFA#Ceza

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