UEFA, Beşiktaş'ın cezasını onadı!

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Beşiktaş, UEFA tarafından verilen 900 bin euro para cezasına yönelik yapılan itirazın reddedildiğini ve cezanın onaylandığını açıkladı.

Siyah - beyazlıların KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Şirketimizin UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı Temyiz Dairesi'nde devam eden 01.12.2023-30.11.2024 dönemi için kadro maliyeti kuralı ihlal sürecine ilişkin dava sonuçlanmıştır. Dava sonucu aşağıdaki gibidir:

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yaptığı itirazın reddine, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye verilen 900.000 Avro tutarındaki para cezasının onaylanmasına karar verilmiş olup hukuki süreç tamamlanmıştır.”