×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

UEFA Başkanı Ceferin'den olay yoğun maç takvimi yorumu!

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#UEFA#Ceferin
UEFA Başkanı Ceferinden olay yoğun maç takvimi yorumu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 19:31

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bugün oynanacak Inter - Barcelona, yarı final maçıyla devam ediyor. Sezonun sonuna doğru yaklaşırken UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Sport Mediaset'e konuştu.

"GRUPLARDA SON GÜN OLAĞANÜSTÜYDÜ"

Yeni format hakkında bir parantez açan Ceferin, "Futbolu seven ve anlayan herkes bu sezonun muhteşem olduğunu kabul edecektir. Özellikle grup aşamasının son günü olağanüstüydü," sözlerini sarf etti.

Gözden KaçmasınMourinho, Fenerbahçeye pahalıya patladı: Tam 107.8 milyon €luk faturaMourinho, Fenerbahçe'ye pahalıya patladı: Tam 107.8 milyon €'luk fatura!Haberi görüntüle

"ARTIK İNKAR EDİLEMEZ"

Sözlerine devam eden Ceferin konuşmasını, "Her zaman eleştirenler oldu ama bu sezonun kalitesi ve rekabet düzeyi artık inkâr edilemez," ifadeleriyle sonlandırdı.

"KULÜPLER HER ŞEYİ KARŞILAYABİLSEYDİ BU KADAR MAÇ OLMAZDI"

Sıkışık maç takvimine de değinen Ceferin, "Takvim dolu katılıyorum ancak bu paradoksal bir konu. Kulüpler, sürdürülebilir olmak için daha fazla maç oynamaya ve daha fazla gelire ihtiyaç duyuyor. Oyuncular çok fazla oynuyor ve sakatlanıyor. Kulüpler, mali açıdan her şeyi karşılayabilecek kadar güçlü olsaydı bu kadar çok maça ihtiyaç duymazlardı." dedi.

Haberin Devamı

FİNAL ALMANYA'DA

Devler Ligi'nde final heyecanı 31 Mayıs 2025 tarihinde Bayern Münih'in stadyumu olan Allianz Arena'da gerçekleşecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#UEFA#Ceferin

BAKMADAN GEÇME!