UEFA Başkanı Ceferin'den olay yoğun maç takvimi yorumu!

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bugün oynanacak Inter - Barcelona, yarı final maçıyla devam ediyor. Sezonun sonuna doğru yaklaşırken UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Sport Mediaset'e konuştu.

"GRUPLARDA SON GÜN OLAĞANÜSTÜYDÜ"

Yeni format hakkında bir parantez açan Ceferin, "Futbolu seven ve anlayan herkes bu sezonun muhteşem olduğunu kabul edecektir. Özellikle grup aşamasının son günü olağanüstüydü," sözlerini sarf etti.

"ARTIK İNKAR EDİLEMEZ"

Sözlerine devam eden Ceferin konuşmasını, "Her zaman eleştirenler oldu ama bu sezonun kalitesi ve rekabet düzeyi artık inkâr edilemez," ifadeleriyle sonlandırdı.

"KULÜPLER HER ŞEYİ KARŞILAYABİLSEYDİ BU KADAR MAÇ OLMAZDI"

Sıkışık maç takvimine de değinen Ceferin, "Takvim dolu katılıyorum ancak bu paradoksal bir konu. Kulüpler, sürdürülebilir olmak için daha fazla maç oynamaya ve daha fazla gelire ihtiyaç duyuyor. Oyuncular çok fazla oynuyor ve sakatlanıyor. Kulüpler, mali açıdan her şeyi karşılayabilecek kadar güçlü olsaydı bu kadar çok maça ihtiyaç duymazlardı." dedi.

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FİNAL ALMANYA'DA

Devler Ligi'nde final heyecanı 31 Mayıs 2025 tarihinde Bayern Münih'in stadyumu olan Allianz Arena'da gerçekleşecek.