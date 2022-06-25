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UEFA Başkanı Ceferin'den İtalyanlara: EURO 2032 için Türkiye favori

#EURO 2032#Ceferin#İtalya
UEFA Başkanı Ceferinden İtalyanlara: EURO 2032 için Türkiye favori

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda İtalya'nın EURO 2032'ye ev sahipliği için aday olması hakkında konuşurken Türkiye'yi favori gösterdi.

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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İtalyan La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda İtalya'nın EURO 2032'yi düzenlemek için aday olmasını yorumladı.

İtalya'daki stadyum probleminin altını çizen Ceferin; "Şu anda İtalya'da Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapabilecek bir stadyum bile yok. Bu inanılmaz bir şey. 2032 için Türkiye büyük bir rakip ve şu durumda İtalya'ya karşı favori. Bunu İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile çok konuştum. Umarım federasyon ve hükümet bu konunun önemini kavrar ve gerekli adımları atar. Turnuva için daha çok stadyum garantisine ihtiyacımız var." dedi.

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TÜRKİYE 2028 VE 2032'YE ADAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Mart ayında yaptığı açıklamada EURO 2028'i düzenlemek için resmi adaylık dosyasının UEFA'ya teslim edildiğini duyurmuştu. Dönemin TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, 2028 dosyasının teslim edildiğini, bunun yanı sıra 2032 için de aday olduğumuzu açıklamıştı.

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EURO 2028 İÇİN İKİ RAKİBİMİZ VAR

EURO 2028'i düzenlemek için Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler ortalığının yanı sıra İrlanda Cumhuriyeti de aday olmuştu.

Rusya'nın adaylığı, Ukrayna savaşı sonrasında iptal edildi.

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#EURO 2032#Ceferin#İtalya

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