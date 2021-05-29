UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den FIFA'ya 'Dünya Kupası' resti! 'Avrupa ülkeleri olmaz'

FIFA'nın 2 yılda bir Dünya Kupası düzenlenmesi konusunu gündeme alması üzerine UEFA'dan flaş açıklamalar geldi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, böyle bir uygulamanın mantıksız olacağını söyledi.

'AVRUPA ÜLKELERİ YER ALMAYACAK'

Portekiz basınına konuşan Ceferin, "Bu fikir çok mantıksız. Böyle bir şey olması imkansız. 2028'de bir Dünya Kupası olursa, Avrupa ülkeleri yer almayacak. Güney Amerikalılar, Copa America'ya sahip, Avrupa Şampiyonası da var. Neden Dünya Kupası oynansın? Bu inanılmaz derecede mantıksız bir fikir" dedi.

'PLANLAMAK İMKANSIZ'

Ceferin sözlerini, "Bunu planlamak imkansız. Oyuncular sürekli maç oynayamaz. Sakatlıkların da önüne geçmek gerekiyor" ifadeleriyle tamamladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi teklifinin tartışılacağını belirtmişti.