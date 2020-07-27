UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Anadolu takımlarının yüzü gülmedi

UEFA Avrupa Ligi'nde son dönemde mücadele eden Anadolu kulüpleri, ilginç bir istatistiğe imza attı.

Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor, Akhisarspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, daha sonra Süper Lig'de tutunamadı.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 5. sırada bitiren Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda mücadele etmeye hak kazandı.

Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan'ın Partizan takımına elenen Yeni Malatyaspor, 2019-2020 sezonunun son haftasında Gaziantep FK'ye yenilerek, Süper Lig'de küme düştü.



- Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lig'e düştü



Kardemir Karabükspor, 2014-2015 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele etme şansı yakaladı.

İlk kez katıldığı kupada 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Rosenborg'u turnuvanın dışına iten Kardemir Karabükspor, play-off turunda Fransa'nın Saint-Etienne ekibine penaltılar sonucu elenerek Avrupa Ligi'ne veda etti. Aynı sezon Süper Lig'i 16. sırada bitiren Kardemir Karabükspor, bir alt lige düşme üzüntüsü yaşadı.

Kardemir Karabükspor, 2016-2017 sezonunda yeniden Süper Lig'de mücadele etse de bir sezon sonra yeniden küme düştü. Ekonomik problemler yaşayan Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lig'e kadar geriledi.



- Villarreal'in yer aldığı gruptan lider çıktı



Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu 5. sırada tamamlayarak önemli bir başarı elde eden Osmanlıspor, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi vizesi aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda son 32 turuna kalarak tarihi bir başarıya imza atan Osmanlıspor, daha sonra düşüşe geçti.

Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Villarreal, Romanya'nın Steaua Bükreş ve İsviçre'nin Zürih takımlarının yer aldığı L Grubu'nu lider tamamlayan mor-sarılılar, son 32 turunda Yunan ekibi Olympiakos'a elendi.

Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda küme düşme korkusu da yaşayan Osmanlıspor, ligi 38 puanla 13. sırada tamamladı.

Avrupa macerası sonrası düşüşü engelleyemeyen Osmanlıspor, 2017-2018 sezonunda bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda etti.

Osmanlıspor, bu sezon da mücadele ettiği TFF 1. Lig'den düşerek, TFF 2. Lig'e geriledi.



- Avrupa'da galibiyetle tanışamadı



Akhisarspor, 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'yi finalde 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Bu başarısıyla UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılma hakkı elde eden Akhisarspor, bir sonraki sezon Türkiye Kupası'nda final oynasa da ligde umduğunu bulamadı.

Avrupa Ligi'nde galibiyetle tanışamayan Akhisarspor, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu son sırada tamamladı ve küme düşme üzüntüsü yaşadı.

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