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GeriFutbol UEFA Avrupa Ligi'ndeki Wolfsberger-Tottenham maçı Macaristan'da yapılacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 23:18 | Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Wolfsberger-Tottenham maçı Macaristan'da yapılacak

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Wolfsberger-Tottenham maçı Macaristan'da yapılacak
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UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Wolfsberger-Tottenham müsabakası, iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle Macaristan'da oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, son 32 turu ilk ayağında Wolfsberger'in Tottenham'ı konuk edeceği karşılaşma, Avusturya ile İngiltere arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden uygulanan seyahat kısıtlamaları sebebiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkaş Arena'ya alındı. Maçın oynanacağı tarih ve saatte ise değişiklik olmadı.

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Aynı gerekçeyle hafta içi tarafsız sahaya alınan Portekiz ekibi Benfica ile İngiltere temsilcisi Arsenal arasındaki son 32 turu karşılaşmalarından ikincisinin oynanacağı kent de belli oldu.

Bu karşılaşmaya, Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı ev sahipliği yapacak. İki takım arasındaki ilk maç ise önceden belirlendiği gibi İtalya'nın Roma kentindeki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

UEFA, son 32 turundaki Real Sociedad-Manchester United ve Molde-Hoffenheim eşleşmelerindeki ilk maçların da aynı gerekçeyle farklı ülkelerde oynanacağını duyurmuştu.

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