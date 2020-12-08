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GeriFutbol UEFA Avrupa Ligi'ndeki Villarreal-Karabağ maçı ertelendi
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Futbol
Haber Giriş: 08.12.2020 - 19:24 | Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Villarreal-Karabağ maçı ertelendi

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Villarreal-Karabağ maçı ertelendi
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Villarreal'in Karabağ'ı ağırlayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta karşılaşması, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Villarreal Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Karabağ'ın maç için gereken asgari oyuncu sayısına ulaşamaması sebebiyle mücadele, planlandığı gibi 10 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanamayacak.

Son müsabakalar öncesi Villarreal, I Grubu liderliğini garantilemiş, Karabağ'ın ise gruptan çıkma şansı kalmamıştı.

UEFA Avrupa Ligindeki Villarreal-Karabağ maçı ertelendi

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