UEFA Avrupa Ligi'ndeki Benfica - Arsenal maçı Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'de zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Cüneyt Çakır, Avrupa'da önemli bir karşılaşmaya atandı.

FIFA kokartlı hakemimiz, Benfica ile Arsenal'in karşı karşıya geleceği mücadelede düdük çalacak.

Bir diğer FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık ise UEFA Avrupa Ligi maçı olan Wolfsberger - Tottenham maçına atandı.

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