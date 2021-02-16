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GeriFutbol UEFA Avrupa Ligi'ndeki Benfica - Arsenal maçı Cüneyt Çakır'ın
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Futbol
Haber Giriş: 16.02.2021 - 12:54 | Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Benfica - Arsenal maçı Cüneyt Çakır'ın

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Benfica - Arsenal maçı Cüneyt Çakır'ın
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Benfica - Arsenal maçına Cüneyt Çakır atandı. Bir diğer FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık ise Wolfsberger - Tottenham maçını yönetecek.

Süper Lig'de zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Cüneyt Çakır, Avrupa'da önemli bir karşılaşmaya atandı.

FIFA kokartlı hakemimiz, Benfica ile Arsenal'in karşı karşıya geleceği mücadelede düdük çalacak.

Bir diğer FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık ise UEFA Avrupa Ligi maçı olan Wolfsberger - Tottenham maçına atandı.

UEFA Avrupa Ligindeki Benfica - Arsenal maçı Cüneyt Çakırın

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