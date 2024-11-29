UEFA Avrupa Ligi'nde yarış kızıştı, şampiyonluk tahminleri güncellendi! Tek tek sıraladılar: Galatasaray ve Fenerbahçe...

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam etti. Temsilcilerimizden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe de karşılaşmalarını tamamladı.

20.45 seansında Galatasaray AZ Alkmaar'la berabere kalırken, Beşiktaş Maccabi Tel Aviv'e mağlup oldu.

TEK GALİBİYET FENERBAHÇE'DEN

İkinci perdede saat 23.00'te sahaya çıkan Fenerbahçe ise Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek galibiyet alan tek temsilcimiz oldu.

Bu sonuçların ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki puan durumu da güncellendi. Lazio'nun 13 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, Galatasaray 11 puanla 4. sırada bulundu. 8 puanı olan Fenerbahçe 15. basamakta, 6 puanlı Beşiktaş 22. sırada yer aldı.

TAHMİNLER GÜNCELLENDİ

Takımların mevcut form - kadro durumlarını analiz ederek şampiyon ve küme düşecek ekiplerle ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, UEFA Avrupa Ligi'nin kazananı için tahminlerini yeniledi.

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ZİRVEDE MANU VAR

Euro Club Index sitesi kupaya uzanacak olan takımların başına 14.3% ile Manchester United'ı yazdı. İkinci sırada da yine Premier Lig'den Tottenham Hotspur, 13.1% ile yer aldı.

TEMSİLCİLERİMİZ ARASINDA EN YÜKSEĞİ GALATASARAY'DA

Galatasaray, temsilcilerimiz arasında UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali en yüksek ekip olarak öne çıktı. Sarı - kırmızılıların şampiyonluk yüzdesi 4.6 olarak belirlendi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu için ise 3.4% yüzde verildi. 6 puanlı Beşiktaş'ın kazanma ihtimali ise 0.1% olarak gösterildi.

Şampiyonluk ihtimalleri ise şöyle sıralandı:

1 - Manchester United: 14.3%

2 - Tottenham: 13.1%

3 - Lazio: 12.3%

4 - Bilbao: 11%

5 - Frankfurt: 8.3%

6 - Porto: 6.4%

7 - Real Sociedad: 5.1%

8 - GALATASARAY: 4.6%

9 - Lyon: 4.2%

10 - Roma: 4.2%

11 - FENERBAHÇE: 3.4%

12 - Ajax: 2.7%

13 - Slavia Prag: 1.9%

14 - Olympiakos: 1.6%

15 - Braga: 1.3%

16 - Anderlecht: 1.3%

17 - Viktoria Plzen: 1.3%

18 - Rangers: 0.8%

19 - USG: 0.5%

20 - Hoffenheim: 0.4%

21 - AZ Alkmaar: 0.3%

22 - Nice: 0.6%

23 - PAOK: 0.3%

24 - Twente: 0.1%

25 - Ferencvaros: 0.1%

26 - Midtjylland: 0.1%

27 - Bodo/Glimt: 0.1%

28 - BEŞİKTAŞ: 0.1%

29 - Maccabi Tel Aviv: 0.1%

30 - FCSB: 0.1%

31 - Ludogorets: 0%

32 - Malmö: 0%

33 - RFS: 0%

34 - Dynamo Kiev: 0%

35 - Qarabağ: 0%

36 - Elfsborg: 0%