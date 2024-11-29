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UEFA Avrupa Ligi'nde yarış kızıştı, şampiyonluk tahminleri güncellendi! Tek tek sıraladılar: Galatasaray ve Fenerbahçe...

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#UEFA Avrupa Ligi#FENERBAHÇE#GALATASARAY
UEFA Avrupa Liginde yarış kızıştı, şampiyonluk tahminleri güncellendi Tek tek sıraladılar: Galatasaray ve Fenerbahçe...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 12:56

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı ve temsilcilerimiz de karşılaşmalarına çıktı. Fenerbahçe'nin kazandığı, Galatasaray'ın berabere kaldığı ve Beşiktaş'ın ise mağlup olduğu hafta sonrasında şampiyonluk yüzdeleri güncellendi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam etti. Temsilcilerimizden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe de karşılaşmalarını tamamladı.

20.45 seansında Galatasaray AZ Alkmaar'la berabere kalırken, Beşiktaş Maccabi Tel Aviv'e mağlup oldu.

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TEK GALİBİYET FENERBAHÇE'DEN

İkinci perdede saat 23.00'te sahaya çıkan Fenerbahçe ise Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek galibiyet alan tek temsilcimiz oldu.

Bu sonuçların ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki puan durumu da güncellendi. Lazio'nun 13 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, Galatasaray 11 puanla 4. sırada bulundu. 8 puanı olan Fenerbahçe 15. basamakta, 6 puanlı Beşiktaş 22. sırada yer aldı.

TAHMİNLER GÜNCELLENDİ

Takımların mevcut form - kadro durumlarını analiz ederek şampiyon ve küme düşecek ekiplerle ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, UEFA Avrupa Ligi'nin kazananı için tahminlerini yeniledi.

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ZİRVEDE MANU VAR

Euro Club Index sitesi kupaya uzanacak olan takımların başına 14.3% ile Manchester United'ı yazdı. İkinci sırada da yine Premier Lig'den Tottenham Hotspur, 13.1% ile yer aldı.

TEMSİLCİLERİMİZ ARASINDA EN YÜKSEĞİ GALATASARAY'DA

Galatasaray, temsilcilerimiz arasında UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali en yüksek ekip olarak öne çıktı. Sarı - kırmızılıların şampiyonluk yüzdesi 4.6 olarak belirlendi.

UEFA Avrupa Liginde yarış kızıştı, şampiyonluk tahminleri güncellendi Tek tek sıraladılar: Galatasaray ve Fenerbahçe...

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu için ise 3.4% yüzde verildi. 6 puanlı Beşiktaş'ın kazanma ihtimali ise 0.1% olarak gösterildi.

UEFA Avrupa Liginde yarış kızıştı, şampiyonluk tahminleri güncellendi Tek tek sıraladılar: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Şampiyonluk ihtimalleri ise şöyle sıralandı:

1 - Manchester United: 14.3%
2 - Tottenham: 13.1%
3 - Lazio: 12.3%
4 - Bilbao: 11%
5 - Frankfurt: 8.3%
6 - Porto: 6.4%
7 - Real Sociedad: 5.1%
8 - GALATASARAY: 4.6%
9 - Lyon: 4.2%
10 - Roma: 4.2%
11 - FENERBAHÇE: 3.4%
12 - Ajax: 2.7%
13 - Slavia Prag: 1.9%
14 - Olympiakos: 1.6%
15 - Braga: 1.3%
16 - Anderlecht: 1.3%
17 - Viktoria Plzen: 1.3%
18 - Rangers: 0.8%
19 - USG: 0.5%
20 - Hoffenheim: 0.4%
21 - AZ Alkmaar: 0.3%
22 - Nice: 0.6%
23 - PAOK: 0.3%
24 - Twente: 0.1%
25 - Ferencvaros: 0.1%
26 - Midtjylland: 0.1%
27 - Bodo/Glimt: 0.1%
28 - BEŞİKTAŞ: 0.1%
29 - Maccabi Tel Aviv: 0.1%
30 - FCSB: 0.1%
31 - Ludogorets: 0%
32 - Malmö: 0%
33 - RFS: 0%
34 - Dynamo Kiev: 0%
35 - Qarabağ: 0%
36 - Elfsborg: 0%

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#UEFA Avrupa Ligi#FENERBAHÇE#GALATASARAY

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